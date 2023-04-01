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01.04.2023  21:10   Дмитро Колонєй

Окупанти б'ються за їжу через погане забезпечення (відео)

Про це, жахливе ставлення до мобілізованих та інше свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, військовослужбовець окупаційної армії розповідає другу про жахливе ставлення до мобілізованих, і це за умов відправки їх до найгарячіших точок на лінії фронту:
 
  • окупант розповідає враження від перебування на передовій три дні: «до сих пор в ах*е, отойти не могу от такой х*йни»;
  • військовослужбовці виявили, що за документами вони на фронті були у якості добровольців: «так мы еще, оказывается, добровольцами ездили. Мы тут вообще ох*ели»;
  • «просто трупы вокруг валяются кругом»;
  • «тут командование — п*зда вообще, просто это вафли»;
  • «ничего вообще не выдают них*я…какой-то хлеб там прошлогодний»;
  • «доходит иногда — люди бьются за еду».
 
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Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна, трупи, бійки
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