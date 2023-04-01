Окупанти б'ються за їжу через погане забезпечення (відео)

Про це, жахливе ставлення до мобілізованих та інше свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Комментариев: 0
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
Протягом усього дня у Харкові тримається хмарна погода. Вранці був дрібний дощ, який закінчився до середини дня. Більше сьогодні опадів не очікується.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
влажность:
давление:
ветер: