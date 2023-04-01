Окупанти б'ються за їжу через погане забезпечення (відео)

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Гороскоп на 1 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.

Прогноз погоди у Харкові на 1 квітня Протягом усього дня у Харкові тримається хмарна погода. Вранці був дрібний дощ, який закінчився до середини дня. Більше сьогодні опадів не очікується.