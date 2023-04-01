    
Главная Фото Суспільство У Харкові проходить виставка загиблого добровольця Артема Азарова (фото)
01.04.2023  20:35   Василь Голосний

У Харкові проходить виставка загиблого добровольця Артема Азарова (фото)

Артем Азаров (позивний - «Художник») був добровольцем підрозділу «Фрайкор». Загинув 5 березня 2022 року під час мінометного обстрілу під Харковом.

Харків, виставка
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Виставка художника проходить на першому поверсі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, у відкритті виставки взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники вишу, військові, рідні і друзі Артема.

В неділю, 2 квітня, останній день роботи виставки. Часи відвідування з 12 до 16 години.

Фотогалерея


Тэги:  харків, виставка, художник, артем азаров
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Суспільство Освітяни Харкова прибрали територію біля волонтерського центру 01.04 Надзвичайні події Харківський злодюга ошукав пенсіонерів на 100 тисяч гривень 01.04 Армія На Харківщині страждають від обстрілів прикордонні селища
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 