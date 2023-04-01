У Харкові проходить виставка загиблого добровольця Артема Азарова (фото)

Артем Азаров (позивний - «Художник») був добровольцем підрозділу «Фрайкор». Загинув 5 березня 2022 року під час мінометного обстрілу під Харковом.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Виставка художника проходить на першому поверсі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Нагадаємо, у відкритті виставки взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники вишу, військові, рідні і друзі Артема.
В неділю, 2 квітня, останній день роботи виставки. Часи відвідування з 12 до 16 години.
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
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