Освітяни Харкова прибрали територію біля волонтерського центру

У Харкові педагоги провели суботник на Салтівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, педагоги клубів за місцем проживання провели суботник біля клубу "Меридіан" на вулиці Гвардійців Широнінців. Він з перших днів повномасштабної війни став центром волонтерського руху. В акції взяли участь близько 20 працівників.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про місячник з прибирання та впорядкування територій, прилеглих до клубів за місцем проживання, який триває у Харкові.
Комментариев: 0
Сьогодні все, посіяне раніше, обіцяє дати свої сходи, тож на тих, хто довго й уперто йшов до своєї мрії, можуть чекати приємні сюрпризи.
Звичай веселитися, жартувати та обманювати один одного саме 1 квітня існує у дуже багатьох країнах.
влажность:
давление:
ветер: