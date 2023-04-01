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01.04.2023  20:13   Дмитро Колонєй

Освітяни Харкова прибрали територію біля волонтерського центру

У Харкові педагоги провели суботник на Салтівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, педагоги клубів за місцем проживання провели суботник біля клубу "Меридіан" на вулиці Гвардійців Широнінців. Він з перших днів повномасштабної війни став центром волонтерського руху. В акції взяли участь близько 20 працівників.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про місячник з прибирання та впорядкування територій, прилеглих до клубів за місцем проживання, який триває у Харкові.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  прибирання, харків
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