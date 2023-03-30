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30.03.2023  14:59   Дмитро Колонєй

У Харкові оновлюють фасади та спортивні майданчики

У Харкові стартував місячник з прибирання та впорядкування територій, прилеглих до клубів за місцем проживання.

Оновлюють фасади та спортивні майданчики у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на комунальний позашкільний навчальний заклад «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання», понад 30 його педагогічних працівників беруть участь у прибиранні. Наразі учасники місячника:  
 
  • оновили фасад будівлі біля клубу «Оксамит» на вул. Зубарєва
  • провели роботи на вуличних спортивних майданчиках
  • провели санітарне прибирання території,
  • обкопали дерева. 
Оновлюють фасади та спортивні майданчики у Харкові
 
Оновлюють фасади та спортивні майданчики у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники виконують ремонти внутрішньобудинкових систем водопостачання.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, комунальники, харків
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