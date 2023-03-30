30.03.2023 14:48 Рита Парфенова

На Харківщині директор підприємства допомагав окупантам вивозити український врожай до рф

Правоохоронці завершили спецрозслідування стосовно чергового колаборанта.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річний мешканець смт Великий Бурлук Куп’янського району під час окупації населеного пункту активно співпрацював з ворогом. Будучи директором підприємства, яке спеціалізується на вантажних перевезеннях, обвинувачений провадив господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.



Колаборант налагодив механізм вивезення вантажівками зернових культур з територій Великобурлуцької та Вовчанської об’єднаних територіальних громад до рф, зокрема Бєлгородської області.



Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



Поплічника окупантів судитимуть заочно в Машівському районному суді Полтавської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колаборант показав ворогам, звідки краще обстрілювати Чугуїв.







