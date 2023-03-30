30.03.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники виконують ремонти внутрішньобудинкових систем водопостачання

Ремонтники дільниці Основ'янського району завершили заміну комунікацій водопостачання у двох під'їздах будинку на вулиці Греківській.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

За словами начальника дільниці Віталія Федіна, під час проведення поточного ремонту бригади замінили 150 метрів трубопроводу холодного водопостачання.

«Під час проведення районних заходів з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем ухвалили рішення про проведення за цією адресою комплексного ремонту із заміною технічно зношеної системи водопостачання. Насамперед це пов'язано з тим, що останнім часом почастішали аварії на комунікаціях водопостачання у двох під'їздах цього будинку. У роботі використовували новітню технологію із застосуванням високоякісних матеріалів.

Відмінною рисою поліпропіленових труб є термін їх експлуатації, що становить понад 50 років. Незважаючи на великий обсяг робіт із завданням досвідчені ремонтники впоралися у встановлені терміни. Щоб мешканці не відчували незручностей під час ремонту, організували підвезення води автоцистернами підприємства», - поінформував Віталій Федін.

Також начальник дільниці зазначив, що цього року поточні ремонти намічено у 30 багатоквартирних будинках Основ'янського району. У найближчих планах – заміна внутрішньобудинкової системи каналізації за адресою в'їзд Достоєвського, 3, 3-а.



