30.03.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Харків'ян закликають утриматися від відвідування цвинтаря «Сосни»

Кладовище «Сосни», розташоване на вулиці Генерала Удовиченка, закрите для відвідування.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в СКП «Заповіт», з початку війни кладовище знаходилося під постійними артилерійськими обстрілами з боку рф, тому зазнало значних руйнувань. Працівники цвинтаря неодноразово знаходили артилерійські снаряди, що не розірвалися, які потім утилізували рятувальники.

«Зараз територія цвинтаря повністю не обстежена щодо наявності вибухонебезпечних предметів і не визнана безпечною. Таким чином, цвинтар «Сосни» закритий для відвідування. Просимо з розумінням поставитися до таких дій адміністрації та пропонуємо утриматися від відвідування та прибирання місць поховання ваших родичів до завершення відповідної перевірки», - зазначили на підприємстві.

Поховання на цвинтарі «Сосни» здійснюється у робочому порядку після погодження таких дій із керівництвом. Для цього необхідно звернутися за тел.: (050) 402-58-45, (050) 364-11-92.



