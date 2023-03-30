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30.03.2023  13:55   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники відновлюють «зоряне небо» (фото)

Комунальні служби міста перевіряють складові елементи конструкції, передає РЕДПОСТ .

Харків Зоряне небо
 
Вдень 30 березня вулицею Пушкінською комунальники відновлювали ілюмінацію «зоряного неба». Для виконання робіт вони використали спеціалізовану техніку.
 
Зокрема, фахівці замінили блоки живлення, елементи, які стали непридатними і провели ремонт тросових розтяжок.
 
Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну ілюмінацію «зоряне небо» включали в святкові дні та у вихідні.
 
Об'єкт збирав біля себе безліч шанувальників як серед харків'ян, так і гостей міста. Також він не був позбавлений уваги об'єктивів відео та фото техніки. Також об'єкт часто ставав героєм різних селфі та відео.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що більш ніж на одній тисячі вулиць Харкова увімкнені вечірні ліхтарі.
 

Тэги:  жкг, харків, зоряне небо
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