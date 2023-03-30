30.03.2023 13:55 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники відновлюють «зоряне небо» (фото)

Комунальні служби міста перевіряють складові елементи конструкції, передає РЕДПОСТ .

Вдень 30 березня вулицею Пушкінською комунальники відновлювали ілюмінацію «зоряного неба». Для виконання робіт вони використали спеціалізовану техніку.

Зокрема, фахівці замінили блоки живлення, елементи, які стали непридатними і провели ремонт тросових розтяжок.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну ілюмінацію «зоряне небо» включали в святкові дні та у вихідні.

Об'єкт збирав біля себе безліч шанувальників як серед харків'ян, так і гостей міста. Також він не був позбавлений уваги об'єктивів відео та фото техніки. Також об'єкт часто ставав героєм різних селфі та відео.



