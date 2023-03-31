31.03.2023 21:07 Дмитро Колонєй

У Харкові відкрилася виставка загиблого у боях художника Артема Азарова

Проведення виставки героя у Харкові ініціювали його побратими.



У Харкові відкрилася виставка загиблого у боях художника Артема Азарова



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, виставка мистецьких робіт загиблого у боях за Харківщину Артема Азарова відкрилася у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Артем Азаров (позивний - «Художник») був добровольцем підрозділу «Фрайкор». Загинув 5 березня 2022 року під час мінометного обстрілу під Харковом. Проведення виставки ініціювали його побратими.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники вишу, військові, рідні і друзі Артема.

Під час виступу Ігор Терехов зазначив, що саме завдяки таким захисникам, як Артем Азаров, Харків вистояв у боротьбі з російським агресором.

«Загинув справжній герой. Загинув, захищаючи місто Харків, заради життя майбутніх поколінь у вільній та мирній Україні. І мені б дуже хотілося відкривати цю виставку у присутності самого Артема, але його немає з нами. Натомість є картини. Сьогодні ми подивимося на його роботи, згадаємо добрим словом і ще раз подякуємо всім, хто продовжує боронити нашу країну», - зазначив Ігор Терехов.



