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31.03.2023  21:07   Дмитро Колонєй

У Харкові відкрилася виставка загиблого у боях художника Артема Азарова

Проведення виставки героя у Харкові ініціювали його побратими.


У Харкові відкрилася виставка загиблого у боях художника Артема Азарова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, виставка мистецьких робіт загиблого у боях за Харківщину Артема Азарова відкрилася у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.
 
Артем Азаров (позивний - «Художник») був добровольцем підрозділу «Фрайкор». Загинув 5 березня 2022 року під час мінометного обстрілу під Харковом. Проведення виставки ініціювали його побратими.
 
У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, представники вишу, військові, рідні і друзі Артема.
 
Під час виступу Ігор Терехов зазначив, що саме завдяки таким захисникам, як Артем Азаров, Харків вистояв у боротьбі з російським агресором.
 
"Загинув справжній герой": Відкрилася виставка Артема Азарова у Харкові
 
"Загинув справжній герой": Відкрилася виставка Артема Азарова у Харкові
 
«Загинув справжній герой. Загинув, захищаючи місто Харків, заради життя майбутніх поколінь у вільній та мирній Україні. І мені б дуже хотілося відкривати цю виставку у присутності самого Артема, але його немає з нами. Натомість є картини. Сьогодні ми подивимося на його роботи, згадаємо добрим словом і ще раз подякуємо всім, хто продовжує боронити нашу країну», - зазначив Ігор Терехов.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, виставка, харків, азаров
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