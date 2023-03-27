    
Главная Новини Харкова Армія Окупант називає війну фаршем та розповідає про значні втрати (відео)
27.03.2023  20:44   Дмитро Колонєй

Окупант називає війну фаршем та розповідає про значні втрати (відео)

Про це та погане забезпечення ворогів йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, содат окупаційної армії з підрозділу 3 омсбр 1 АК розповідає про значні втрати та низький рівень продовольчого забезпечення.
 
  • «та с первого числа как на штурм пошли и это сегодня только вышел»;
  • «ни попить, ни пожрать — них*я не было»;
  • «та ну бл*дь, там жопа полная, Виталя».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти на Харківщині ледве виживають, пиячать та проклинають, що поїхали на війну.
 
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.03 Армія Ворог обстріляв десять прикордонних селищ 27.03 Армія У РФ проблеми с электрикою та поширюються крадіжки генераторів (відео) 27.03 Надзвичайні події Під Харковом чоловік підірвався на міні
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 