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27.03.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Рятувальники пояснили мешканцям Харківщини які діяти, аби не загинути

Фахівці Харківщини розповіли, які дії є смертельно небезпечними.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника ГУ ДСНС, речник упоавління Євген Василенко нагадав про низку життево важливих речей, про які потрібно знати мешканцю Харківщини, особливо, деокупованих територій:
  • Залишається досить висока мінна небезпека! У випадку виявлення вибухонебезпечних або будь-яких інших підозрілих предметів  – негайно телефонуйте за номером 101!
  • Випалювання сухостою на деокупованих територіях, або на територіях, де велись інтенсивні бойові дії може призвести до детонування боєприпасів, інженерних мін чи саморобних вибухових пристроїв, що не розірвались. 
  • Пожежі в екосистемах можуть спричинити неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту та загибель як людини, так і тварин.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом чоловік підірвався на міні.

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  міни, пожежа, харків
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