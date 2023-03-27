27.03.2023 13:38 Рита Парфенова

Під Харковом чоловік підірвався на міні

У Харківській області зафиксований ще один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предмету.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 27 березня у с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.



Мешканців Харківщини вкотре закликають бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків, тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;

у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.



