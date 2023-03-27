Під Харковом чоловік підірвався на міні

У Харківській області зафиксований ще один випадок підриву цивільного на вибухонебезпечному предмету.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 27 березня у с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Мешканців Харківщини вкотре закликають бути максимально уважними та обережними. Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків, тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:
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Цей день міг би бути непоганим, але аж надто гострі у нього кромки. Суперечки, конфлікти, загострене почуття справедливості, прагнення до незалежності та свавілля – все це не найкраще тло для ведення відповідальних справ.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
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