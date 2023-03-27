27.03.2023 13:15 Віталій Хінєвіч
Відновлено роботу міграційної служби в місті Краснокутськ
Громадянам надають послуги незалежно від місця реєстрації.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
У відділі ДМС доступні такі послуги:
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оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
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обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
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вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
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одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Запис можливий через сервіс
«Електронна черга». Варто зазначити, що у відділах працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.
Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(05756) 32153.
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