Комунальники Харкова виконали сотні заявок містян

Про роботи, виконані ремонтниками розповіли у КСП «Харківміськліфт».
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Цей день міг би бути непоганим, але аж надто гострі у нього кромки. Суперечки, конфлікти, загострене почуття справедливості, прагнення до незалежності та свавілля – все це не найкраще тло для ведення відповідальних справ.
У Харкові похмура погода у другій половині дня відступить, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Нічний сильний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися.
Щороку 27 березня відзначається міжнародне професійне свято всіх працівників театру.
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