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27.03.2023  20:04   Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова виконали сотні заявок містян

Про роботи, виконані ремонтниками розповіли у КСП «Харківміськліфт».

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КСП «Харківміськліфт», у вихідні спеціалісти підприємства опрацювали понад 350 заявок громадян:
  • за 185 адресами усунули несправності та причини короткочасних зупинок ліфтів;
  • відпрацювали понад 70 звернень, що стосувалися роботи внутрішньобудинкових електромереж.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у постраждалому харківському будинку відновили електромережу.
 
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, ліфт, харків
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