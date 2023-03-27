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27.03.2023  14:51   

У РФ проблеми с электрикою та поширюються крадіжки генераторів (відео)

Про це йдеться у перехопленні воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, к перехопленній розмові громадян РФ вони обговорюють ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Бєлгородській області, обумовленим систематичними аваріями на ТЕЦ, також на території значно збільшилась кількість випадків крадіжки електрогенераторів.
 
  • «да, ведь могут мешок муки спереть, а дизельный генератор, так и подавно»;
  • «ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, дом ледяной».
 

Тэги:  крадіжка, електрика, агрессия россии
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