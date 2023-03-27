    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Шляховики в Ізюмському районі проводять ремонт дороги
27.03.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

Шляховики в Ізюмському районі проводять ремонт дороги

З настанням сприятливих погодних умов на місцевій мережі доріг розпочали роботи з ліквідації вибоїн для комфортного та безпечного проїзду.

дороги Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазначається, що особливу увагу ДП «Дороги Харківщини» приділяють автодорозі «Ізюм – Оскіл», яка суттєво постраждала внаслідок бойових дій. Цей маршрут з’єднує Донецьку та Харківську область і є важливим, зокрема для доставки гуманітарної допомоги населенню.
 
Підрядна організація в межах експлуатаційного утримання виконує ремонт дорожнього покриття суцільними ділянками. На сьогодні відновлено понад 5000 м2.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  дороги, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.03 ЖКГ Харківські ремонтники зробили більш зручним проїзд по низці вулиць міста (фото) 22.03 ЖКГ Харківські шляховики провели ремонтні роботи на восьми вулицях та двох майданах міста 21.03 ЖКГ Шляховики відновили покриття на головній вулиці Харкова
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 