27.03.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Шляховики в Ізюмському районі проводять ремонт дороги

З настанням сприятливих погодних умов на місцевій мережі доріг розпочали роботи з ліквідації вибоїн для комфортного та безпечного проїзду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що особливу увагу ДП «Дороги Харківщини» приділяють автодорозі «Ізюм – Оскіл», яка суттєво постраждала внаслідок бойових дій. Цей маршрут з’єднує Донецьку та Харківську область і є важливим, зокрема для доставки гуманітарної допомоги населенню.

Підрядна організація в межах експлуатаційного утримання виконує ремонт дорожнього покриття суцільними ділянками. На сьогодні відновлено понад 5000 м2.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 60 аварій протягом тижня.



