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27.03.2023  15:19   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть поліцейську, яка перейшла на бік окупантів

Жінці, яка допомогала ворогу під Харковом, загрожує довічне ув’язнення.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації Дворічної Куп’янського району співробітниця Національної поліціі України перейшла на бік ворога: 
  • обійняла посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области»;
  • власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України;
  • згодом зайняла посаду «участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) у вказаному незаконному правоохоронному органі;
  • особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події; 
  • щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів; 
  • наприкінці липня отримала навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік;
 
У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.
 
 
 
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, рвніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини жінка стала директоркою «государственной школы».
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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