27.03.2023 15:19 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть поліцейську, яка перейшла на бік окупантів
Жінці, яка допомогала ворогу під Харковом, загрожує довічне ув’язнення.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації Дворічної Куп’янського району співробітниця Національної поліціі України перейшла на бік ворога:
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обійняла посаду «и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у так званому «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области»;
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власноруч написала пояснення, у якому зазначила перелік відомих їй громадян України, які проходили службу у зоні АТО та працівників Служби безпеки України;
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згодом зайняла посаду «участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции Пункта полиции № 1 (дислокация пгт Двуречная) у вказаному незаконному правоохоронному органі;
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особисто здійснювала приймання та відпрацювання заяв і повідомлень про події;
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щомісячно жінка отримувала заробітну плату в розмірі 50 тисяч російських рублів;
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наприкінці липня отримала навіть видали «службове посвідчення» строком на один рік;
У листопаді 2022 року правоохоронці затримали її в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Їй загрожує позбавлення волі на строк п‘ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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