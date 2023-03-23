23.03.2023 16:23
Під Харковом поліцейський перейшов на бік ворогів та «здавав» їм патріотів
Чоловіка понформували про підозру у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Куп’янська під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога:
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патрулював селище,
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затримував осіб,
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приймав заяви та повідомленя про злочини,
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охороняв новостворену «поліцію»,
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подав всі необхідні документи до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»,
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зайеяв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции»,
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"зливав" ворогам дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ,
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став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)»,
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за «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів.
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