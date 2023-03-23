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23.03.2023  16:23   

Під Харковом поліцейський перейшов на бік ворогів та «здавав» їм патріотів

Чоловіка понформували про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прокуратуру, помічник чергового сектору реагування патрульної поліції Куп’янська під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога:
  • патрулював селище,
  • затримував осіб,
  • приймав заяви та повідомленя про злочини,
  • охороняв новостворену «поліцію», 
  • подав всі необхідні документи до так званого «Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области»,
  • зайеяв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции»,
  • "зливав" ворогам дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ, 
  • став «уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)»,
  • за «роботу» на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів. 
 

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