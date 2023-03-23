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23.03.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові перевірили рівень електромагнітного випромінювання

Електромагнітні хвилі різних діапазонів, у тому числі радіочастотних, існують в природі, утворюючи постійний природний фон.

випромінювання
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Важливе гігієнічне значення для забезпечення належних умов життєдіяльності людини має стан електромагнітної ситуації в населених місцях.
 
З метою здійснення контролю дотримання гігієнічних норм фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів ДУ “Харківський ОЦКПХ МОЗ” щоквартально проводяться вимірювання рівнів електромагнітного випромінювання в місцях розміщення радіотехнічних об’єктів на території м. Харкова. 
 
За даними моніторингових досліджень, які проведено за поточний період 2023 року, максимальні значення щільності потоку енергії не перевищують 5,8 мкВт/см2 при гранично допустимому рівні, який згідно з наказом МОЗ України  від 30.11.2020 № 2760, становить 100 мкВт/см2 .
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові виявлено новий штам коронавірусної інфекції.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина, випромінювання
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