У Харкові виявлено новий штам коронавірусної інфекції

Протягом двох тижнів у Харківській області відмічається зростання захворюваності на COVID-19.
Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 березня.
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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