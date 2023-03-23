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23.03.2023  12:10   Віталій Хінєвіч

У Харкові виявлено новий штам коронавірусної інфекції

Протягом двох тижнів у Харківській області відмічається зростання захворюваності на COVID-19.

коронавірус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
За результатами секвенувань, проведених референс-лабораторією з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», 22.03.2023 у мешканця міста Харків підтверджено захворювання на COVID-19, яке викликано штамом Оmicron коронавірусу SARS-CoV-2, лінія XBB.1.5 (Кракен).
 
«До цього штаму у населення відсутній колективний імунітет, тому очікується швидке поширення вірусу серед мешканців області та значне зростання захворюваності на COVID-19. Зростання питомої ваги позитивних результатів при дослідженнях на SARS-CoV-2 методом ПЛР також свідчить про початок нової «хвилі» підйому захворюваності»,- зазначили фахівці.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 23 березня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харків, медицина
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