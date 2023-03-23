23.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Харків'ян закликають уникати відвідин кладовищ

Окремо КП «Ритуал» просить харків’ян та мешканців Харківської області уникати відвідин міського кладовища №17, яке знаходиться на Окружній дорозі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що це пов’язано з високим ризиком мінної небезпеки на околицях Харкова, тож не слід відвідувати кладовище напередодні великодніх свят та поминальних днів.

«Там і досі піротехніки виявляють вибухонебезпечні предмети. Найбільш підступною є міна «Пелюстка», яка встановлюється дистанційно і зливається з травою та листям. Вона важить 80 г, має зеленуватий колір. Для спрацювання достатньо натиснути на неї з зусиллям 5-25 кг, після чого вибух уражає кінцівки людини, а внаслідок великої крововтрати можлива й смерть», - наголосили в КП.

Не варто відвідувати й інші кладовища та меморіали, адже зараз зберігається загроза ракетних обстрілів. Навести лад на могилах та вшанувати пам’ять померлих можна буде після повного розмінування території, про що КП «Ритуал» повідомить додатково на своїй офіційній сторінці у «Facebook».

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі на міні підірвався чоловік.



