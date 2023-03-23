Пожежники Харківщини врятували людей від задухи

Загоряння сталося вдень 22 березня у місті Лозовій
Два відділення ДСНС прибувши на місто, двома ланками газодимозахисної служби пішли у розвідку. Їхні дії ускладнювались поганою видимістю через щільне задимлення та складним плануванням приміщень підвалу.
Під час розвідки в одному із підвальних приміщень були знайдені 3 людей. Вогнеборці негайно вивели їх з небезпечної зони на свіже повітря, врятувавши від задухи. Ще 1 мешканку будинку бійці ДСНС евакуювали з квартири, аби не наражати на небезпеку від задимлення.
Невдовзі газодимозахисники виявили осередок горіння. Горіло сміття на площі 2 кв.м. Пожежу локалізували о 15:30 і ліквідували о 16:04.За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині трапилася 21 пожежа, 17 з них виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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