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23.03.2023  12:28   Рита Парфенова

Пожежники Харківщини врятували людей від задухи

Загоряння сталося вдень 22 березня у місті Лозовій

Під час пожежі у підвалі житлової 5-типоверхівки у м. Лозова врятовано від задухи 3 людей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.
 
Зазначається, що рятувальники отримали інформацію про пожежу у підвалі житлової 5-типоверхівки у м. Лозова 22 березня о 15:01.

Два відділення ДСНС прибувши на місто, двома ланками газодимозахисної служби пішли у розвідку. Їхні дії ускладнювались поганою видимістю через щільне задимлення та складним плануванням приміщень підвалу.

Під час розвідки в одному із підвальних приміщень були знайдені 3 людей. Вогнеборці негайно вивели їх з небезпечної зони на свіже повітря, врятувавши від задухи. Ще 1 мешканку будинку бійці ДСНС евакуювали з квартири, аби не наражати на небезпеку від задимлення.

Невдовзі газодимозахисники виявили осередок горіння. Горіло сміття на площі 2 кв.м. Пожежу локалізували о 15:30 і ліквідували о 16:04. 

За попередніми даними причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині трапилася 21 пожежа, 17 з них виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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