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23.03.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна трамвайних маршрутів пов'язана із ремонтом колій.


У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде припинений з 10:00 до 15:00 24 березня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;
 
№8: розворотне коло  «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дороги Харкова упорядковують після магістральних ремонтів.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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