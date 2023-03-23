23.03.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут

Зміна трамвайних маршрутів пов'язана із ремонтом колій.



У Харкові деякі трамваї тимчасово змінять маршрут



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», буде припинений з 10:00 до 15:00 24 березня.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№6: розворотне коло «Південний вокзал» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Плеханівська – парк Машинобудівників;

№8: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Раніше РЕДПОСТ писав, що дороги Харкова упорядковують після магістральних ремонтів.



