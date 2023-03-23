23.03.2023 12:58 Рита Парфенова

Дороги Харкова упорядковують після магістральних ремонтів

Бригади КП «Шляхрембуд» ліквідуют дефекти асфальтобетонного покриття проїжджої частини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, днями шляховіки ліквідували місця розриттів інженерними службами міста на вул. Маршала Федоренка, вул. Університетській, вул. Курилівській, вул. Болбочана та вул. Ільїнській.



Також тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки на вул. Клочківській та пр. Науки.



Сьогодні, 23 березня, на дорогах міста працюють 144 робітники та 127 одиниць спецтехніки підприємства. За попередню добу було прибрано та вивезено 272 куб. м змету та 4,5 куб. м ТПВ.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’ян та мешканців Харківської області , яке знаходиться на Окружній дорозі.



