27.03.2023 10:17 Рита Парфенова

Під час окупації Харківщини жінка стала директоркою «государственной школы»

Мешканка села Хотомля очолила окупаційний навчальний заклад та наголошувала на перспективі вступу до російського вишу.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, під час окупації с. Хотімля Старосалтівської ОТГ представники РФ на базі українського КЗ «Хотімлянський ліцей Старосалтівської селищної ради» сторили новий навчальний заклад. Назвали його «Государственная бюджетная организация «Хотомлянская общеобразовательная школа І-ІІІ степеней».



За даними слідства, мешканка села добровільно пішла на співпрацю з російськими загарбниками. Окупанти призначили її на посаду «директора» так званої «государственной школы».



На колективних нарадах вчителів «освітянка» наголошувала на здійсненні навчального процесу на російській мові та з використанням російських підручників.



Крім того, на загальних зборах вчителів, учнів та їх батьків «директорка» неодноразово повторювала про можливість отримання диплому, що відповідає російським стандартам освіти з подальшою перспективою навчання у ВНЗ РФ.



За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 56-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).



Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, щов Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області судитимуть 50-річну заступницю директора навчального закладу Куп’янська, яка під час окупації міста перейшла на бік ворога.

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