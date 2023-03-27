Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 23 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
26 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8000 кв.м. території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 520 м ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 110 саперів та 43 одиниць техніки.
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1953,5 га території, 257 км автомобільних доріг, 850,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 766 ВНП.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:
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