27.03.2023 09:25 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 23 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 59 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

26 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8000 кв.м. території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 520 м ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 59 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 110 саперів та 43 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1953,5 га території, 257 км автомобільних доріг, 850,7 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 766 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу 25 березня сталось 2 підриви цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах:

на території Вовчанської громади біля с. Шестакове на дамбі водойми чоловік наїхав автомобілем на міну. Від вибуху він загинув одразу;

у селі Щурівка Балаклійської громади вибухнув невідомий вибухонебезпечний предмет. В результаті вибуху 55-річному чоловікові відірвало стопу. Наразі він перебуває в лікарні.



