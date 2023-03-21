21.03.2023 10:27 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть експоліцейського, який будував кар'єру при окупантах

Колишній дільнічій офіцер під час окупації міста Ізюм перейшов на бік окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харковської області, чоловвік добровільно обійняв посаду «дільничного інспектора поліції» в незаконно створеному окупаційному органі «Ізюмське районне управління поліції Харківської області».

Псевдоправоохоронець здійснював чергування в складі слідчо-оперативних груп, вів матеріали журналів єдиного обліку, забезпечував громадський порядок для окупаційної влади. Крім того, зрадник агітував своїх колег присягнути на вірність державі-агресору та працювати в псевдоправоохоронному органі.



Згодом він став «старшим участковым уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отделения полиции № 2 (дислокация г. Изюм)» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».



Після звільнення м. Ізюм зрадник переховувався від правосуддя. У жовтні минулого року він наступив на російську протипіхотну міну та отримав травматичну аміпутацію стопи. Після лікування правоохоронці затримали чоловіка.



Наразі обвинувачений перебуває під вартою.



До Ленінського районного суду м. Харкова направлено обвинувальний акт щодо колишнього поліцейського за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у Київському районному суді Харкова розглядатимусть справу мешканця Ізюма, який під час окупаціх міста пішов на співпрацю з ворогом та влаштувався на роботу до псевдоправоохоронного органу.



