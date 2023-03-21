    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Наслідки обстрілу села Басове на Харківщині (фото)
21.03.2023  10:56   Рита Парфенова

Наслідки обстрілу села Басове на Харківщині (фото)

Уранці 21 березня військові рф обстріляли мінами село Золочівської громади.

Фото наслідків обстрілу села Басове Харківської області

Російські військові випустили по селу 23 міни. Про це РЕДПОСТ і повідомляє з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.

Коваленко розповів, що російські військові другий день поспіль обстрілюють село Басово,. Мінометний обстріл розпочався о 06:00, внаслідок якого пошкоджені будинки, немає електрики.

За інформацією Коваленка, поранених немає. З понад 130 жителів села нині у ньому живе 10 людей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харківської області.

Фото наслідків обстрілу села Басове Харківської області

Фото наслідків обстрілу села Басове Харківської області

Фото наслідків обстрілу села Басове Харківської області

Фото наслідків обстрілу села Басове Харківської області


Источник:   Золочівська селищна ОТГ
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 21 березня. Оперативна обстановка від ДСНС 21.03 Надзвичайні події Ворог обстріляв село на півдні від Харкова 20.03 Надзвичайні події Харківщина на ранок 20 березня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 