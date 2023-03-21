Наслідки обстрілу села Басове на Харківщині (фото)

Уранці 21 березня військові рф обстріляли мінами село Золочівської громади.
Російські військові випустили по селу 23 міни. Про це РЕДПОСТ і повідомляє з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка.
Коваленко розповів, що російські військові другий день поспіль обстрілюють село Басово,. Мінометний обстріл розпочався о 06:00, внаслідок якого пошкоджені будинки, немає електрики.
За інформацією Коваленка, поранених немає. З понад 130 жителів села нині у ньому живе 10 людей.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харківської області.
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