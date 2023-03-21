Ворог обстріляв село на півдні від Харкова

Уранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Обстріл стався 21 березня близько шостої години ранку. Окупанти обстріляли село Басове з мінометів. Зафіксовано понад 20 ударів.
На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач.
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв 12 населених пунктів Харківщини.
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