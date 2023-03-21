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21.03.2023  08:27   Рита Парфенова

Ворог обстріляв село на півдні від Харкова

Уранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харківської області.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Обстріл стався 21 березня близько шостої години ранку. Окупанти обстріляли село Басове з мінометів. Зафіксовано понад 20 ударів.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінії електропередач.

Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв 12 населених пунктів Харківщини.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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