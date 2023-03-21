21.03.2023 08:15 Рита Парфенова

Автомобіль у розшуку зупинили на вулиці Харкова

Порушника виявили працівники полку поліціїї особого призначення.



Ілюстративне фото

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

ВІн повідомив, що працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Сitroen Хantia» під керуванням чоловіка 1965 року народження. В ході перевірки встановлено, що транспортний засіб перебуває у розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що працівники поліції виявили на одній зі станцій Харківського метрополітену 40-річного мешканця Харківської області, який знаходився у розшуку як безвісти зниклий у Донецькій області.



