21 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи.

Ініціаторами та організаторами цього професійного свята стали Міжнародна Федерація соціальних працівників (International Federation of Social Workers, IFSW) та Міжнародна Асоціація шкіл соціальної роботи (The International Association of Schools of Social Work, IASSW).



Основним завданням соціальної роботи є забезпечення певного рівня та якості життя громадян через систему заходів соціальної підтримки та захисту.



* * *



2000 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (у Парижі) вперше відзначили Всесвітній день поезії. Цей День, вважає ЮНЕСКО, покликаний послужити створенню в засобах масової інформації позитивного образу поезії як справді сучасного мистецтва, відкритого людям.



* * *



Ідея ж відзначати у всьому світі Міжнародний день лялькаря прийшла відомому діячеві лялькового театру Джівада Золфагаріхо (Іран). У 2000 році на XVIII Конгресі УНІМА в Магдебурзі він виніс цю пропозицію на обговорення. Але, незважаючи на те, що дискусія про місце та час проведення цього свята була дуже жвавою, це питання так і не було вирішено. Лише через два роки дату святкування було визначено. Традиція свята лялькарів усього світу розпочалася 21 березня 2003 року.



* * *



Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації відзначається щороку 21 березня. Цього дня в 1960 році поліція відкрила вогонь і вбила 69 людей під час Південної Африки, що проводилася в Шарпевілі, мирної демонстрації протесту проти законів режиму апартеїду про обов'язкову паспортизацію африканців у ПАР. І за рішенням XXI сесії Генеральної Асамблеї ООН від 26 жовтня 1966 року цей день став Міжнародним днем боротьби за ліквідацію расової дискримінації.



* * *



Міжнародний день лісів або Всесвітній день захисту лісів було засновано у 1971 році і відтоді відзначається щорічно 21 березня. Проблема збереження лісу та його багатств стоїть сьогодні у низці найважливіших екологічних завдань для всіх країн світу. Останніми роками тенденції, пов'язані з обезлісенням Землі, викликають тривогу у екологів, а й у всього міжнародного співтовариства.



* * *



21 березня відзначається Міжнародний день людини із синдромом Дауна. Ця дата увійшла до календаря у 2006 році. Ініціатива належала учасникам VI симпозіуму, присвяченого цій темі. Дата 21 березня була обрана не випадково — це символічне позначення самого синдрому Дауна, причиною якого є трисомія однієї з хромосом: у людини, яка страждає на це захворювання, 21 хромосома є в трьох копіях. У перекладі на «мову календаря» вийшло 21 число третього місяця.

Прикмети дня

Цього дня наші пращури намагалися наламати якомога більше гілочок верби, вважаючи, що зрізана 21 березня верба очистить будинок від усіх негараздів.

Що не можна робити

Не можна цього дня думати про погане, сумувати та зациклюватись на проблемах.

Не рекомендують вирушати у далеку дорогу та підписувати важливі документи.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її просить.

Також цього дня

У 1685 народився Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.



1877 – народився Моріс Фарман, французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака.



1895 – народився Леонід Утьосов, співак, актор, керівник оркестру.



1920 – народився Георг Отс, естонський співак та актор.



1925 – в американському штаті Теннессі було прийнято закон, який забороняв у всіх навчальних закладах викладання еволюційної теорії Дарвіна як такої, що суперечить біблійному тлумаченню походження людини.



1927 – у Києві вийшов перший номер української «Літературної газети».



1929 – народився Юрій Мушкетик, український письменник («Гайдамаки», «Крапля крові»).



1937 – опубліковано постанову РНК СРСР «Про вчені ступені та звання». Вводилися вчені ступеня (кандидат і доктор наук) та вчені звання (помічник, доцент, професор).



1944 – народився Тімоті Далтон, англійський кіноактор, один із Джеймсів Бондів.



1958 – народився Гарі Олдман, англійський актор (Дракула, Леон, П'ятий елемент).



1960 – у Харкові народився Данило Крамер – джазовий музикант (фортепіано), композитор. У дитинстві закінчив спеціальну музичну школу у Харкові. Потім вступив до Державного музично-педагогічного інституту ім. Гнесіних у клас Е. Лібермана (учня Г. Нейгауза). Сприймав лише серйозну музику, джаз не любив. Лише до 22 років змінив своє ставлення до джазу. Крамер – заслужений артист Росії, лауреат джазових фестивалів, почесний член професійного Сіднейського джаз-клубу в Хаппаранді (Швеція).



1961 – на сцені ліверпульського The Cavern Club пройшов перший виступ «Бітлз» (за іншими даними відбувся це рівно місяцем раніше). Головною дійовою особою був давно забутий гурт The Bluegenes, а «Бітлз» (тоді ще квінтет) виступали як підтримуючий гурт. У наступні два роки гурт дав майже 300 концертів на цій сцені.



1962 – як стверджують американці, першою живою істотою, яка здійснила катапультування на надзвуковій швидкості, став бурий ведмідь. Ведмедика викинули на висоті понад 10 км і швидкості майже 1400 км/год, а через 7 хвилин і 49 секунд він благополучно приземлився.



1962 – народився Меттью Бродерик, американський актор («Леді-яструб», «Новачок»).



1963 – останні 27 ув'язнених назавжди залишили легендарну в'язницю Алькатрас. Нині в'язниця перетворена на музей.



1967 – народився Максим Реаліті (справжнє ім'я – Кіт Палмер), учасник англійського гурту The Prodigy.



1975 - в Ефіопії скидається 3000-річна монархія.



1980 – народився Роналдіньо, бразильський футболіст. Чемпіон Світу, переможець Ліги Чемпіонів, володар Золотого м'яча 2005 року.



1999 – після 478-годинної подорожі Бертран Пікар та Браян Джонс стали першими людьми, які облетіли Землю на повітряній кулі.



2006 – Джек Дорсі відправив перше повідомлення у створеній ним соціальній мережі «Твіттер».



2014 – Україна підписала угоду про асоціацію із ЄС.

Іменини відзначають:

Іван, Лазар, Опанас.