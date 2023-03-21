Харківщина на ранок 21 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 березня.
Загалом за добу з 20 по 21 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харкоівської області.
Комментариев: 0
День вдалий для налагодження сімейних відносин, планування та організації будь-яких заходів. Але не перестарайтеся з вимогливістю до себе та інших, щоб уникнути конфліктів!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Щороку третього вівторка березня відзначається Всесвітній день соціальної роботи.
влажность:
давление:
ветер: