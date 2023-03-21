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21.03.2023  08:45   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 20 по 21 березня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 21 березня.

Загалом за добу з 20 по 21 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких:

  • 13 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 4 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 21 березня ворог обстріляв село Басове у Золочівській громаді Харкоівської області.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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