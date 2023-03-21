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21.03.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Шляховики у Харківській області виконують ремонт доріг

Після зимового періоду дорожники продовжують наводити лад на дорогах державного значення.

Дороги Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Задля безпеки руху зараз в фокусі ремонт металево-бар’єрного огородження та ямковий ремонт.
 
20 березня дорожники працювали на 5 дорогах державного значення. 
 
Варто зазначити, що внаслідок повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну в Харківській області було пошкоджено 1058 км доріг. Працівники Служби автомобільних доріг розчитистили вже 612 км.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що транспортне сполучення відновлюють на деокупованих територіях Харківщини.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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