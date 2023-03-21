21.03.2023 11:32 Рита Парфенова

Більше 400 заявок від харків'ян виконали теплоенергетики за добу

Протягом 20 березня харківські теплоенергетики оперативно закрили 444 заявки громадян по гарячому водопостачанню та центральному опаленню, які надійшли до служби 15-62 та колцентру.

До того ж на зовнішніх мережах працівники у КП «Харківські теплові мережі» оперативно локалізували та усунули 20 дефектів. Про це РЕДПОСТ повідомили на підприємстві.

Готуються на комунальному підприємстві й до потепління - впроваджуються графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків'ян.



Щоденно ведеться пошук витоків теплоносія і оперативне усунення недоліків системи. Наразі встановлено понад 3700 автоматичних розповітрювачів, ведеться заміна транзитів у підвалах будинків. Гарячоводні труби міняють на пластик, який має прослужити значно довше за металеві.



Крім того, втілюється в життя графік місячника "Зелена Весна", і перший етап у ньому - максимальне вивезення сміття з усіх об'єктів КП "Харківські теплові мережі" до 1 квітня поточного року. Тому колектив теплових мереж квапиться якомога швидше привести до ладу свої об’єкти.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах.



