Більше 400 заявок від харків'ян виконали теплоенергетики за добу

Протягом 20 березня харківські теплоенергетики оперативно закрили 444 заявки громадян по гарячому водопостачанню та центральному опаленню, які надійшли до служби 15-62 та колцентру.
До того ж на зовнішніх мережах працівники у КП «Харківські теплові мережі» оперативно локалізували та усунули 20 дефектів. Про це РЕДПОСТ повідомили на підприємстві.
Готуються на комунальному підприємстві й до потепління - впроваджуються графіки дискретного регулювання на джерелах теплопостачання, щоб зменшити витрати газу та уникнути перегрівів в оселях харків'ян.
Щоденно ведеться пошук витоків теплоносія і оперативне усунення недоліків системи. Наразі встановлено понад 3700 автоматичних розповітрювачів, ведеться заміна транзитів у підвалах будинків. Гарячоводні труби міняють на пластик, який має прослужити значно довше за металеві.
Крім того, втілюється в життя графік місячника "Зелена Весна", і перший етап у ньому - максимальне вивезення сміття з усіх об'єктів КП "Харківські теплові мережі" до 1 квітня поточного року. Тому колектив теплових мереж квапиться якомога швидше привести до ладу свої об’єкти.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах.
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