20.03.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

За тиждень харківські комунальники усунули 50 аварій на водоводах

Ремонтники працюють у штатному режимі та повністю утримують ситуацію зі стабільною подачею води.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальники також упорядкували 64 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки.

У встановлені терміни фахівці ліквідовуються аварії, постійно аналізується ситуація у міському водопровідному господарстві, а також проводиться необхідна профілактика. Відновлювальні заходи виконуються досвідченими майстрами, забезпеченими всім необхідним для якісного виконання ремонтів. Минулими вихідними аварійники усунули 22 пошкодження на ділянках трубопроводів і відновили 26 оглядових колодязів.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



