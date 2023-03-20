20.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Загрожує довічне ув’язнення: завершено розслідування проти екс-очільника СБУ Харківської області

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна, якого підозрюють у державній зраді, передає РЕДПОСТ.

Правоохоронцями було встановлено, що експосадовець напередодні 24 лютого 2022 року знав про високу ймовірність почату повномасштабного наступу на територію України збройних сил рф. Але замість організації роботи щодо протидії ворогу, він фактично зайнявся саботажем.

Вважаючи, що наступ буде успішним й сподіваючись, що це буде враховано окупаційною владою рф, керівник спецслужби прикордонного регіону зайнявся підривною діяльністю проти України, що заподіяла шкоду обороноздатності та державній безпеці.

Також зазначається, що він організував спробу усунення Голови Харківської обласної державної (військової) адміністрації від виконання покладених на нього обов’язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником ХОДА необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні.

Фігурант справи через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиві дані. Він намагався паралізувати органи безпеки регіону та перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону.

також умисно не забезпечив виконання покладених на УСБУ в Харківській області завдань та за відсутності жодних законних підстав віддав наказ особовому складу покинути адміністративне приміщення УСБУ та територію Харкова.

Екс-начальник спецслужби умисно створив умови для здачі росіянам наявних на зберіганні в адміністративній будівлі УСБУ в Харківській області зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військовослужбовців.

Крім того, в умовах воєнного стану, він самовільно залишив місце несення служби без поважних причин.

З огляду на вищезазначене, Дудіна підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби), ч. 4 ст. 402 (непокора) КК України.

Йому загрожує довічне ув’язнення. Після ознайомлення стороною захисту справа буде передана до суду.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини новопризначений «директор» школи впроваджував стандарти освіти рф.



