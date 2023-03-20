20.03.2023 14:45 Дмитро Колонєй
У прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів
Про це заявив представник воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов заначив, що ракетний бліцкриг загарбників провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується.
За словами Андрія Юсова, якщо говорити про Калібри, Іскандери, Кинджали, то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну. Але застарілого ракетного озброєння у ворога ще багато.
«Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки», – сказав Андрій Юсов.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше.
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