20.03.2023 14:45 Дмитро Колонєй

У прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів

Про це заявив представник воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов заначив, що ракетний бліцкриг загарбників провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується.

За словами Андрія Юсова, якщо говорити про Калібри, Іскандери, Кинджали, то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну. Але застарілого ракетного озброєння у ворога ще багато.

«Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки», – сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше.



