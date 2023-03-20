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20.03.2023  14:45   Дмитро Колонєй

У прифронтових територіях України підвищиться загроза ракетних обстрілів

Про це заявив представник воєнної розвідки України.

Підвищиться загроза ракетних обстрілів у прифронтових зонах України
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Юсов заначив, що ракетний бліцкриг загарбників провалився відтоді, як і почався, хоче цей інструмент залякування й далі використовується.
 
За словами Андрія Юсова, якщо говорити про Калібри, Іскандери, Кинджали, то це не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну. Але застарілого ракетного озброєння у ворога  ще багато.
 
«Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій, тому ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки», – сказав Андрій Юсов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у РФ більше нема великих запасів ракетного озброєння, як раніше.
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, обстріли, україни
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