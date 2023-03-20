Рівень радіації у Харкові та області на 20 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 20 березня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,10 – 0,11 мкЗв/год:
по Харківській області – 0,10 – 0,13 мкЗв/год:
Комментариев: 0
Саме сьогодні як ніколи актуальною є фраза: «моє здоров'я – в моїх руках». Ваш настрій на одужання може творити чудеса, діючи краще за будь-які ліки.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Як завжди, День весняного рівнодення супербагатий на свята міжнародного масштабу.
влажность:
давление:
ветер: