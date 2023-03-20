20.03.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Зростання захворюваності на вірусні інфекції фіксують у Харківській області

Фахівці провели аналіз зростання захворюваності населення за минулий тиждень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 11 тижні (13.03.2023 – 19.03.2023) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2428 осіб, з них 750 (30,9%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 22,3% як за рахунок дітей – на 25,6%, так і дорослих – на 20,9% ймовірно за рахунок захворюваності на COVID-19.

Показник захворюваності становить 92,74 на 100 тис. населення, що не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню. Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 44,2% – 225 осіб (проти 156 осіб), що становить 9,3% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 48 дітей (21,3%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 182,98 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (20,91 на 100 тис. населення). Летальні випадки грипу не зареєстровано.

Станом на 20.03.2023 проти грипу щеплено 2800 осіб, з них 2253 – з груп ризику (у т.ч. 1985 медичних працівників та 45 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 11290 осіб у 2129 (18,9%) виявлено позитивні результати, з них у 1786 осіб (83,9%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 89 (4,2%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 4 – вірус парагрипу, у 245 (11,5%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.



