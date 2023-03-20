20.03.2023 13:19

Харків повертає вуличне освітлення: понад рік без світла на дорогах міста

Понад рік Харків жив без вечірнього освітлення. З самого початку повномасштабного вторгнення світломаскування було життєвою необхідністю.

Та відсутність освітлення на дорогах не могла не вплинути на збільшення дорожньо-транспортних пригод, повідомляє РЕДПОСТ.



І хоча в місті приділяли увагу безпеці дорожнього руху: з ініціативи міського голови Ігоря Терехова 45 тисяч школярів та дошкільнят отримали світловідбиваючі елементи, надані вони були і працівникам навчальних закладів, однак, найбільш ефективним способом забезпечення безпеки на дорогах все ж таки є поєднання достатнього вуличного освітлення та розумної швидкості руху транспорту. Незважаючи на те, що світлофори у Харкові працюють, бажаючі перейти на інший бік вулиці пішоходи є не лише на них, і водіям іноді їх важко помітити.



За статистикою Патрульної поліції, у 2022 році у відсотковому співвідношенні збільшилася смертність пішоходів. Сама ж кількість ДТП зменшилась у 2 рази, що пояснюється тим, що люди поїхали з міста. У Харкові навіть після їх повернення мешкає 1 мільйон 100 тисяч харків'ян, що чи не вдвічі менше, ніж було в довоєнний час. І все ж у 2022 році зі 196 ДТП з пішоходами у 187 пригодах загинуло 27 пішоходів, ще 163 особи отримали травми.



Розуміючи, що вуличне освітлення для міста-мільйонника просто необхідне, комунальники, чекаючи дозволу на його запуск, підтримували електросистему Харкова в робочому стані. З початку повномасштабного вторгнення КП «Міськсвітло» усунуло 3963 аварії на мережах зовнішнього освітлення.



За цей час бригади замінили 92 пошкоджені опори, 401 світильник, 1,8 тис. ламп та 383 кронштейни, відремонтували 2,3 тис. світильників. Комунальники відновили роботу 1049 км мереж та освітлення на 635 вулицях.



У березні світло потроху почало повертатися на вулиці Харкова. Спочатку засвітилися ліхтарі на пішохідних переходах – з 1 березня фахівці «Міськсвітла» підключили освітлення на 21 пішохідному переході.



З 7 березня у тестовому режимі увімкнулися вуличні світильники на центральних магістралях та інших найбільш завантажених дорогах міста. Наразі ведуться роботи з відновлення зовнішнього освітлення після заміни опор побутових мереж.

Мер Харкова Ігор Терехов висловив упевненість, що це сприятиме безпеці харків'ян та зменшенню кількості ДТП.



Адже добре освітлені вулиці можуть покращити якість життя городян. Люди почуватимуться більш безпечно, коли пересуваютимуться вулицями у темний час доби.



