20.03.2023 12:56 Рита Парфенова

Харківський літературний музей відкриється вперше з початку війни

21 березня, у Всесвітній день поезії, у літературному музеї відкриється щорічній фестиваль «Читання на драбині».

Як повідомляє РЕДПОСТ, три дні Харківський літературний музей буде відкритий для відвідувачів, уперше після 24.02.22.



21 березня ЛітМузей спільно з письменницею Вікторією Амеліною, запрошує всіх охочих приєднатися до щорічного фестивалю «Читання на драбині». Цього року він присвячений Володимиру Вакуленку - українському письменнику, вбитому під час окупації Ізюмщини.



О 17.30 можна буде подивитись на щоденник письменника та послухати розповідь співробітниці музею Тетяни Ігошиної, яка його досліджувала. А відома українська письменниця та документаторка воєнних злочинів Вікторія Амеліна розповість про те, як у вересні 2022 знайшла щоденник Володимира Вакуленка на звільненій Ізюмщині та відкриє поетичні читання своїм віршем.



О 18.00 запрошуємо на традиційне «Читання на драбині» (модераторка заходу – Діна Чмуж). В рамках читань прозвучать вірші Володимира Вакуленка з нової збірки, яку готує до друку видавництво «Віват».



22 та 23 березня з 11.00 і до 17.30 всі охочі зможуть подивитись щоденник Володимира Вакуленка та послухати за QR-кодом коментар від співробітниці ЛітМузею.



«Читання на драбині» – це традиційний щорічний поетичний фестиваль у ЛітМузеї, який понад 10 років проходить у Всесвітній день поезії. Цього дня кожен охочий - як відомий поет, так і початківець - отримує можливість почитати власні вірші з літмузейної драбини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 18 по 26 березня у Харкові проходить персональна виставка живопису харківського инженера Сергія Хлюпіна «З Україною в серці».



