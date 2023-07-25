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25.07.2023  13:25   Віталій Хінєвіч

Харківський літмузей пропонує обговорити літературні топоніми

Вуличний виставковий проєкт «Власні назви» Харківського літературного музею, присвячений топоніміці, проходитиме з 29 липня по 25 жовтня у Театральному сквері (вул. Сумська, 10).

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли організатори, проєкт складається з двох частин. Одна з них орієнтована на висвітлення діяльності російських письменників, імена яких відображені в топонімічному просторі міста. Харків'яни дізнаються більше про те, хто вони, який стосунок мають до міста і як ставилися до України.
 
Друга частина проєкту буде присвячена українським авторам, імена яких не фігурують у місцевих топонімах, але заслуговують на це. Після ознайомлення з експозицією відвідувачі виставки зможуть запропонувати свій варіант перейменування того чи іншого «літературного» топоніму.
 
«Простір визначає культурну свідомість. Мета виставкового проєкту «Власні назви» - вибудувати територію діалогу з містянами, поділитися з ними значущою інформацією та послухати їхні думки про те, як має «звучати» місто навколо нас, які імена та культурні контексти мають оточувати нас щодня», - зазначили в літмузеї.
 
Відкриття виставки відбудеться 27 липня. Початок - о 14:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканці Первомайського обрали нову назву для свого міста.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, літмузей, назва
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