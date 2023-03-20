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20.03.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові пройшов фестиваль «Ми всі одна сім’я, єдина ми родина, а разом - Україна!»

Різноманітні ансамблі та творчі колективи взяли участь у заході.

фестиваль
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь зразковий ансамбль танцю «Джерельце», народний ансамбль танцю «Сонцеворот», зразковий ансамбль сучасного танцю «Ассоль», зразковий ансамбль танцю «Вікторія» (м. Чугуїв), Театр народної музики України «Обереги», колективи «Веселка» та «Ровесник», а також циркова студія «Дружба». З 24 лютого минулого року і до сьогодні усі вони не припиняли творчої роботи, тренувалися в укриттях та проводили репетиції. 
 
Також зазначається, що захід відвідала народна артистка України, Почесний громадянин міста Харкова Світлана Коливанова, яка подякувала учасникам за збереження у місті атмосфери творчості. Своєю чергою заслужений діяч мистецтв України Ірина Кощавець звернулася зі словами подяки до батьків танцюристів.
 
Організатори - Муніципальний центр культури міста, Харківська гуманітарно-педагогічна академія та кафедра режисури Харківської державної академії культури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські університети увійшли до рейтингу компанії uniRank.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  культура, харків
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