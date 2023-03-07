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07.03.2023  13:13   Рита Парфенова

Вуличне освітлення повертається до Харкова: де увімкнуть ліхтарі (відео)

З 7 березня вздовж центральних магістралей Харкова з 18:00 до 19:30 працюватимуть вуличні ліхтарі.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, про цей в своєму телеграм-каналі розповів мер Харкова Ігор Терехов.

Мер зазначив, що через те, що у темну пору доби в Харкові більше року єдиним джерелом світла були, в основному, лише фари автомобілів, сталося чимало ДТП, в яких постраждали люди. Та й в цілому багатьом харків’янам важко пересуватися містом, коли темніє.

Тому наступним кроком після увімкнення підсвічування пішоходних переходів стане увімклення вуличних ліхтарів вздовж автомагістралів міста.

«Днями я провів успішні перемовини з відповідальними за безпеку особами. Ми досягли згоди що почнемо підсвічувати центральні магістралі та інші, найбільш завантажені автомобільні дороги. Сьогодні (7 березня, - прим. ред.) вуличні ліхтарі працюватимуть з 18-тої години до 19:30 у тестовому режимі. Поступово будемо розшируювати географію включень і збільшувати час роботи ліхтарів»,  – сказав він.

Міський голова виразив виразив упевненість, що це крок у правильному напрямку, який сприятиме безпеці харків’ян та зменшенню кількості ДТП.

 


Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  освітлення, харків
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