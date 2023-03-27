27.03.2023 10:26 Рита Парфенова

За добу померли дві людини: статистика по COVID-19 у Харкові на 27 березня

За добу офіційно зареєстровано 33 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 38 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 880 осіб. Одужало 309 626 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 923 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.



Діагноз «коронавірус» фіксували у трьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 35 осіб (із них 33 – мешканці міста Харкова). Два позитивних результати зареєстровано у Ізюмському, один – у Красноградському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 26 березня.



