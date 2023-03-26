26.03.2023 12:17 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 березня

За добу офіційно зареєстровано 44 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за добу у Харкові та області діагностували 57 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 842 особи. Одужало 309 593 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 920 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помероа одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 61 – мешканці міста Харкова). По два позитивних результати зареєстровано у Красноградському та Ізюмському, один – у Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 березня.



