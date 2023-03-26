Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 26 березня

За добу офіційно зареєстровано 44 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 57 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 842 особи. Одужало 309 593 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 920 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, помероа одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 63 осіб (із них 61 – мешканці міста Харкова). По два позитивних результати зареєстровано у Красноградському та Ізюмському, один – у Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 березня.
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Навіть найпростіші життєві радості - прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа - можуть принести вам незабутнє задоволення, проте не перестарайтеся з солодким!
Весь день у Харкові буде хмарним. Ввечері, можливо, пройде дощ.
З 2015 року 26 березня Україна відзначає День Національної гвардії.
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