Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 25 березня

За добу офіційно зареєстровано 60 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за добу у Харкові та області діагностували 115 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 785 осіб. Одужало 309 582 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 875 осіб.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 24 березня.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматися від критики (навіть справедливої) та бажання одним махом розібратися з усіма проблемами.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Без опадів.
25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Службу безпеки України», і з 2001 року цей день відзначається як День Служби безпеки України.
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