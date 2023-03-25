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25.03.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік перебуваючи на карнизі будинку кликав на допомогу

Громадяни звернулися до правоохоронців, повідомивши, що бачать, як на карнизі другого поверху будинку стоїть людина і кличе на допомогу.

чоловік
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Зазначається, що мешканець селища Малинівка, перебуваючи на карнизі житлового будинку, кликав на допомогу. Чоловік казав, що у квартирі його хтось хоче вбити.
 
Поліцейські допомогли власнику житлоплощі через балкон повернутися до квартири. Як виявилося вдома, йому нічого не загрожувала.
 
У присутності мешканців будинку йому надали першу медичну допомогу та викликали медиків.
 
Під час бесіди виявилося, що громадянин має життєві складнощі та почав вживати алкоголь. Передбачається, що це могло спричинити галюцинації.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час горіння сухостою мешканка Харківської області отримала опіки.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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