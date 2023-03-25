25.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік перебуваючи на карнизі будинку кликав на допомогу

Громадяни звернулися до правоохоронців, повідомивши, що бачать, як на карнизі другого поверху будинку стоїть людина і кличе на допомогу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Зазначається, що мешканець селища Малинівка, перебуваючи на карнизі житлового будинку, кликав на допомогу. Чоловік казав, що у квартирі його хтось хоче вбити.

Поліцейські допомогли власнику житлоплощі через балкон повернутися до квартири. Як виявилося вдома, йому нічого не загрожувала.

У присутності мешканців будинку йому надали першу медичну допомогу та викликали медиків.

Під час бесіди виявилося, що громадянин має життєві складнощі та почав вживати алкоголь. Передбачається, що це могло спричинити галюцинації.



