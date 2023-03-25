25.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Під час окупації Ізюма російський військовий застрелив жінку з Івано-Франківська

Незадовго до 24 лютого 2022 року Марія переїхала до чоловіка в місто Ізюм, виїхати до Івано-Франківська у неї не вийшло.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Правоохоронець повідомив, що у травні, коли місто було окуповане, до Марії почали залицятися російські офіцери - розповідали їй, як “заберуть її до рф, подалі від війни”. Більш того, ці офіцери почали ревнувати її один до одного.

«Другого червня, вдень, Марія підійшла до штабу росіян - там був Wi-Fi, який був необхідний для зв’язку з родичами. Зі штабу вийшов п’яний майор Олександр, один з тих, хто ревнував Марію. Він вистрілив Марії у груди прям посеред дня, при свідках. Жінка померла одразу на місці.

Слідчі весь цей час збирали докази, проводили експертизи та розмовляли зі свідками - і нам вдалося ідентифікувати цього майора-вбивцю.

Майору заочно повідомлено про підозру слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури за ч. 2 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Російський окупант більше не зможе виїхати з болота - в будь-якій цивілізованій країні він одразу ж буде заарештований та направлений до України, де його чекатиме суд»,- розповів Сергій Болвінов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару.



