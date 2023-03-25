    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під час окупації Ізюма російський військовий застрелив жінку з Івано-Франківська
25.03.2023  12:40   Віталій Хінєвіч

Під час окупації Ізюма російський військовий застрелив жінку з Івано-Франківська

Незадовго до 24 лютого 2022 року Марія переїхала до чоловіка в місто Ізюм, виїхати до Івано-Франківська у неї не вийшло.

кулі
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
Правоохоронець повідомив, що у травні, коли місто було окуповане, до Марії почали залицятися російські офіцери - розповідали їй, як “заберуть її до рф, подалі від війни”. Більш того, ці офіцери почали ревнувати її один до одного.
 
«Другого червня, вдень, Марія підійшла до штабу росіян - там був Wi-Fi, який був необхідний для зв’язку з родичами. Зі штабу вийшов п’яний майор Олександр, один з тих, хто ревнував Марію. Він вистрілив Марії у груди прям посеред дня, при свідках. Жінка померла одразу на місці.
 
Слідчі весь цей час збирали докази, проводили експертизи та розмовляли зі свідками - і нам вдалося ідентифікувати цього майора-вбивцю. 
 
Майору заочно повідомлено про підозру слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури за ч. 2 ст. 438 КК України, тобто порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. 
 
Російський окупант більше не зможе виїхати з болота - в будь-якій цивілізованій країні він одразу ж буде заарештований та направлений до України, де його чекатиме суд»,- розповів Сергій Болвінов.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару.


Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.03 Надзвичайні події Окупанти зруйнували в Україні медзакладів на 2,5 мільярда доларів – дослідження Світового банку 25.03 Надзвичайні події У Чугуївському районі автомобіль підірвався на міні 25.03 Надзвичайні події На Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 