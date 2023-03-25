25.03.2023 10:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару

24 березня співробітники Ізюмського районного управління поліції провели огляди місця події та ексгумували тіла загиблих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Слідчі встановили, що мешканці села Кам'янка Ізюмського району померли у березні 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф.

Муміфіковане тіло невідомого чоловіка знайшли у льосі дачного будинку. Останки 91-річної жінки були поховані на території домоволодіння.

Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.



