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25.03.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині ексгумували трупи людей, загиблих внаслідок авіаудару

24 березня співробітники Ізюмського районного управління поліції провели огляди місця події та ексгумували тіла загиблих.

ексгумація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Слідчі встановили, що мешканці села Кам'янка Ізюмського району померли у березні 2022 року під час авіаційного бомбардування збройними силами рф.
 
Муміфіковане тіло невідомого чоловіка знайшли у льосі дачного будинку. Останки 91-річної жінки були поховані на території домоволодіння.
 
Тіла загиблих направлені на судово-медичну експертизу. 
 
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 
 
Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янин влаштував у гаражі цілий склад зброї.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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